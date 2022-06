Danny Izaguirre cuenta su historia: ¿Cómo llegó al fútbol estadounidense? Su sufrido testimonio en México

“Hablo muy seguido con Amado Guevara , él ha sido como mi padrino del fútbol, me apoya, me da consejos. Otros jugadores con los que tengo contacto son Wilson Palacios y Samuel Caballero ”, dijo el espigado delantero.

“Llegué a equipos que no estaban bien económicamente y tocaba irse a entrenar sin comer, pero cuando tenés un sueño no importa las circunstancias. Yo sé que todo lo que he vivido son lecciones de vida”.

Su ayuda a las caravanas

El graduado de magisterio nunca se olvidó de sus raíces y en 2018 tuvo un noble gesto con los suyos.

“Pues mi madre es maestra y me dijo que venía un grupo de inmigrantes porque ya no aguantan en Honduras; además, yo he estado pendiente de las redes sociales. Desde que llegaron a la frontera de Guatemala con México, la gente se comenzaba a tirar del puente porque no los dejaban pasar. Comenzaron a llegar de 30 en 30 a México y ahí venían niños deshidratados, que no podían caminar por las llagas en los pies. También mujeres enfermas y gente con los tobillos doblados”.