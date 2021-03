COVAX no venderá a Honduras 1.9 millones de vacunas contra COVID-19 que había solicitado la Secretaría de Salud

Honduras es uno de los pocos países que todavía no ha comenzado a vacunar a su población. Apenas se inmunizó un pequeño grupo de médicos y personas que no son de primera línea y según informó este día el Consejo Nacional Anticorrupción, el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud, no le venderá vacunas a Honduras.

Según relata un documento firmado por el CNA, desde febrero, se le informó a la Secretaria de Salud que coordina, Alba Consuelo Flores, a nuestro país le fue denegado la solicitud de compra de 1.9 millones de vacunas contra el Covid-19, que se iban a adquirir mediante el organismo GABY-COVAX de la OMS.

"Ha transcurrido más de una semana y hasta la fecha no observamos avances para la adquisición de la vacuna y nos preocupa el hecho de que el día viernes 26 de febrero usted en su condición de Secretaria de Estado recibió una notificación por parte del mecanismo GABY-COVAX en el que le hicieron saber la imposibilidad por parte de dicho ente en poder vender a Honduras 1.9 millones de dosis, pero dicha información no ha sido socializada con el pueblo hondureño, quien tiene el derecho inalienable de conocer los avances y retrocesos que se vayan presentando durante el proceso de adquisición", dice el documento del CNA.

El documento del CNA donde revela que Honduras no recibirá las vacunas que solicitó como compra para inmunizar a la población.

De momento Honduras no tiene garantizada la vacuna para contrarrestar la pandemia del Coronavirus que vino a quebrantar la economía y salud del pueblo hondureño. "No tenemos garantizada una vacuna que otorgue una ápice de esperanza para sobrevivir bajo una administración pública colmada de inexpertos, ineficientes e imprudentes funcionarios", relata la Comisión Nacional Anticorrupción.

En Honduras ya se sobrepasaron los cinco mil muertos por la pandemia que lleva un año afectando a los ciudadanos que mantienen a los hospitales operando a tope y con más de 80 médicos que lucha en primera línea fallecidos. De momento el Gobierno de Israel donó cinco mil dosis de la vacuna Moderna, pero esta no ha sido suficiente para que los galenos trabajen con seguridad ya que solo unos cuántos han sido beneficiados.