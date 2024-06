10 descripciones macabras, siniestras y aterradoras de la PokéDex sobre algunos Pokémon

Cuando es un Paras, lleva una pequeña seta en el lomo, pero cuando evoluciona a Parasect, la seta parasitaria toma control total del Pokémon, convirtiéndolo en un zombi como si de The Last of Us se tratara.

Pokémon Rojo y Azul: “Una pareja de parásitos en la que la seta ha ocupado al bicho. Prefieren los sitios húmedos.”

Pokémon Cristal: “Cuando ya no queda nada del bicho, la seta del lomo libera esporas sobre el huevo del mismo.”

6. Gengar