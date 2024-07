10 juegos con crossplay que puedes jugar con tus amigos (además de CoD, Fortnite y Minecraft)

El crossplay llegó para poner fin al aislamiento entre consolas, permitiéndonos jugar con nuestros amigos aunque tengamos consolas diferentes o juguemos en PC. Así que no importa si tienes una PlayStation y tu amigo una Xbox o una Nintendo Switch, podrán jugar juntos de todas maneras.

Varios juegos ofrecen esta posibilidad, y en este artículo te presentaremos 10 propuestas que probablemente llamen tu atención y la de tus amigos. Aunque primero que nada, empecemos por descartar lo obvio; títulos que son ultraconocidos y que ya sabemos que cuentan con crossplay: Call of Duty, Fortnite, PUBG, Minecraft, Rocket League, Destiny 2, Apex Legends y Among Us.