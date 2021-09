Call of Duty: Vanguard, primeras impresiones tras la beta

Call of Duty vuelve a la Segunda Guerra Mundial con su próximo juego, titulado Call of Duty: Vanguard. Este anticipado shoother en primera persona nos pondrá en los zapatos de múltiples personajes de las Naciones Aliadas durante la campaña principal. Pero esta ocasión, nos centraremos a hablar específicamente sobre el modo multijugador, que estuvo disponible hasta este miércoles mediante una beta abierta para todas las consolas.

Para empezar, comentar que Call of Duty: Vanguard está desarrollado por Sledgehammer Games, los genios detrás de Call of Duty: Modern Warfare de 2019. Sin embargo, el estudio Treyarch, quienes están detrás de la saga Black Ops, también colaboró con el desarrollo de este título. Esta combinación de estudios, y de sagas, resulta en un título que visualmente se asemeja demasiado a su predecesor, Call of Duty: Black Ops Cold War, pero en cuestión de jugabilidad, trata de ser parecido a Modern Warfare, sin lograrlo a la perfección.

- Un apartado gráfico decente, más no impresionante -



Aunque se ha declarado que Vanguard utiliza no el mismo motor gráfico de Modern Warfare, sino —según declaraciones— una versión mejorada de este, lo cierto es que visualmente es casi un hermano gemelo de Cold War. Lo cual puede no resultar de la simpatía de muchísimos jugadores. Sin embargo, debemos recordar dos factores importantes a favor del juego cuando se trata de encontrar la lógica con respecto al apartado visual. Número uno, estamos viendo solamente una beta del juego, y aunque estamos a poco más de un mes de su estreno, pueden seguir puliéndolo. Y número dos, al igual que el Cold War, existe la posibilidad de que Vanguard aproveche lo mejor de su potencia gráfica en su campaña y no en su multijugador.

Con respecto a los mapas y cómo se pueden percibir a la hora del combate, al menos visualmente hablando, se siente como estar jugando en un DLC de Cold War. Las comparaciones con este título serán un lastre que Vanguard deberá arrastrar por siempre, pues tiene en su haber múltiples similitudes con el juego de Black Ops. Adicionalmente, y continuando comentando sobre los mapas, se han añadido unas tablas de madera destructibles que el jugador puede atravesar corriendo o golpeándolos con un culatazo. Los mapas destructibles son uno de los atractivos de los mapas de la saga Battlefield, y ahora, Call of Duty ha intentado replicarlo, de manera bastante pobre, con unos simples tablones de madera cuya destrucción o no resulta exactamente superflua durante la partida.

El aspecto de los operadores, es incluso inferior al visto en Cold War, aunque no debemos dejar de recordar que este solo se trata de una beta de menos de 20 GB de peso, por lo que tenemos claro que este no será el aspecto final de los personajes, pues se ven bastante “de plástico”. Con respecto al armamento, lo cierto es que Call of Duty siempre sabe lucirse con el aspecto de las armas en el juego, las cuales siempre resaltan por su belleza letal. La opción de inspeccionar el arma durante la partida no está habilitada todavía, por lo que no podríamos comentar sobre esta característica, aunque es una apuesta segura decir que está presente en el juego completo.

- Las armas vuelven a ser armas -



Las armas son y siempre serán las protagonistas de la franquicia Call of Duty, y esta no ha sido la excepción. Aunque la beta nos proporciona de solamente dos o tres armas en cada categoría, estamos bastante impresionados con el rendimiento de las mismas. Luego del decepcionante rendimiento de las armas como las escopetas y los fusiles tácticos en Cold War, es un alivio saber que Vanguard volverá a equilibrar estas armas, que son capaces de causar un daño mortal tanto en la realidad como en el juego.

El regreso de la icónica M1 Garand de factura canadiense-estadounidense es una de las características que más me ha llenado de satisfacción, pues este potente fusil táctico estuvo presente en Call of Duty anteriores, y ahora, podremos volver al campo de batalla portándolo y haciendo valer su poderío militar clásico.

Con respecto a la personalización, nos encontramos con que Vanguard permite una personalización completa de las armas, es decir, podemos colocar todos y cada uno de los accesorios que queramos, en lugar de solo cinco, como en Modern Warfare. Eso sí, no podemos dejar de mencionar que muchos de estos accesorios equipables están históricamente fuera de contexto, cosa que ha molestado a un pequeño porcentaje del sector de jugadores, a los más exigentes con la fidelidad histórica.

- El peor enemigo en Vanguard no son los nazis, es el sonido -



El primer inconveniente con el que nos encontramos a la hora de jugar a Call of Duty: Vanguard es su mezcla de sonido. Por lo menos durante esta beta, el sonido de los pasos es inexistente, no puedes escuchar a tu enemigo, aunque esté justo a tus espaldas. Pero convengamos en que, en términos generales, es bastante decente. Aunque, de nuevo, retornamos a las comparaciones, el sonido de Modern Warfare, por exponer un ejemplo, es mucho más inmersivo.

El chat de voz, para bien o para mal, funciona a la perfección.

- Jugabilidad: un Call of Duty más -



Al jugar unas cuantas partidas en la beta de Vanguard nos encontramos con que las innovaciones desde Cold War son imperceptibles, si es que las hay, más allá de que podemos apoyar nuestra arma como lo hacíamos en Modern Warfare. Más allá de eso, jugar el multijugador de Vanguard es más como el de Cold War, visualmente y también en calidad de gameplay. Lamentablemente, no tengo nada más que aportar en esta sección del análisis.

¡Pero! Si que encontré algo que me llamó la atención, y es que ahora contamos con un indicador de granada, para saber dónde caerá o rebotará, volviendo el lanzamiento de granadas un juego de niños. Esto, a mi buen juicio, es un punto negativo, pues parte de la emoción de jugar era poder mostrar tu experiencia lanzando granadas, calculadas tan fríamente que los enemigos no sabrían ni por dónde fue lanzada. Ahora el juego hace ese cálculo por el jugador, lo cual es lamentable.

- ¿Ocurre un problema con el matchmaking? -



Al tratarse de una beta abierta, los servidores de Vanguard están tan llenos como cabría esperar. Y al ser todos jugadores nuevos, el algoritmo no puede detectar qué jugadores tienen un nivel más avanzado que otros, mezclándolos a todos en las mismas salas, creando cierto ambiente hostil en las partidas, y por hostil, me refiero a desequilibrado.

Un una de las primeras partidas que jugué, casi creí que estaba jugando con bots, al grado que tuve que revisar los perfiles de la gente luego de finalizada la partida para cerciorarme de que ese no fuera el caso, pues la resistencia que mostraron durante todo el juego fue prácticamente nula. Es entendible, claro, los servidores deben estar llenos de personas que quizás no son jugadores tradicionales de Call of Duty o de los juegos de disparos en general, y siendo una beta abierta, decidieron probarlo.

Pero para algunos jugadores esto puede resultar incómodo pues, al no presentarles un desafío, es posible que terminen por aburrirse y cambiar de aplicación. Esperemos que este asunto logre resolverse una vez que el juego salga al mercado.

- Comentarios finales -

Aunque Call of Duty: Vanguard utiliza el motor gráfico usado para Modern Warfare, no se ven parecidos, siendo Modern Warfare bastante superior en todos los aspectos. Con respecto a la jugabilidad, Vanguard se siente como un clon de lo que en su momento fue Cold War, siendo el regreso de la opción de apoyar el arma durante el combate la única característica que puedo resaltar por el momento.

Si te gustan mucho los juegos de disparos en primera persona y la saga Call of Duty ha marcado tu vida de jugador, probablemente adquieras Vanguard, pero si por otro lado, eres un jugador casual, es muy probable que te quedes jugando Modern Warfare, pues a pesar de los intentos de la propia Activision por dejarlo obsoleto, el juego sigue siendo muy superior a cada entrega nueva que producen.

¿Compraré Vanguard? Lo más seguro es que sí, pero no por su multijugador, como ocurrió con Cold War, sino por su campaña y por su modo zombis.

Call of Duty: Vanguard estará disponible para su compra el 5 de noviembre de este año para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.