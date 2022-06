Anime World Convention: nueve años trayendo diversión a los fans del anime en Honduras; ¡hablamos con su cofundador!

A la gente le gustó mucho y abarcó un montón de público que no se abarca solamente con temas de anime. El Bananero alcanzó a otro tipo de público que ni siquiera conocía estos eventos. Ahí inició, fue hace nueve años, y pues así hemos ido. Me reuní con Sahin nuevamente luego de ese evento, porque con él somos como hermanos de crianza, para continuar con los eventos, y hemos avanzado hasta lograr lo que hoy se ve.

A Sahin, socio fundador, se le ocurrió la idea, y éramos dos cipotes, la verdad. Él vino y se lanzó, aunque para ese evento yo no estuve, él lo lanzó solo, muy valiente, la verdad, porque él solo lanzó la marca y trajo a un invitado que, en ese momento, era toda una sensación, que era El Bananero. Fue el primer invitado de Anime World Convention, y fue en San Pedro Sula, en el Museo de Antropología.

Siempre hemos sido visionarios, no es con el afán de vanagloriarnos, claro, sino que somos personas con una mentalidad de “si alguien puede hacerlo, nosotros también, y si nadie puede, pues nosotros lo inventamos”. Así hemos sido siempre, tratando de innovar y mejorar para hacer más interesante cada día.

¡Es todo un proceso! A veces no contestan, y a los meses aparece el manager y comienzan las negociaciones. A veces son fáciles, hay algunos que son a todo dar, y otros que son más exigentes o tienen más limitaciones de agenda, pero por lo general les encanta compartir con las personas. Pero es todo un proceso, porque uno trata de comunicarse a través de las redes sociales, pero antes de que estuvieran de moda, era diferente, teníamos que buscar en internet los contactos de las empresas que los representaban.

Pasando del tema de invitados, pero retomando lo que platicábamos al principio, cuando me comentó que las convenciones que inspiraron a Anime World Convention estaban, sobre todo, enfocadas a anime, y vienen ustedes y le añaden el factor gamer a la fórmula, ¿verdad?

Sí, claro, las primeras convenciones a las que asistíamos o veíamos por internet eran solo de tema anime, y de ahí nace el nombre de Anime World Convention, porque nosotros mirábamos las grandes convenciones de otros países y decíamos “nosotros podemos hacer eso, y mejores”. Entonces, en ese momento, nosotros como gamers, mirábamos que en esas convenciones hacían torneos pequeños, con poco espacio y con poca importancia.

Entonces nosotros quisimos hacer más grande el tema gamer, incluir actividades de tecnología, como realidad virtual y cosas interesantes, para que las personas puedan divertirse con el tema de tecnología. Le dimos un realce mayor.

Combinar el tema anime con el tema videojuegos es muy acertado, aunque los dos productos tienen su público específico, al final viene siendo casi el mismo. Generalmente, a quien le gusta el anime, le gustan los videojuegos y viceversa. Y además tiene, durante las convenciones, todo tipo de productos a la venta, y muchísimos vendedores, ¿cómo reúne a toda esta gente? ¿Intercalan los vendedores o siempre son los mismos?

Siempre son los mismos, son personas de confianza. Actualmente, varias de esas tiendas son nuestras. Por el tema de confianza, tratamos de tener a los mismos vendedores, aunque en su mayoría las tiendas son nuestras, siempre tratamos de darle espacio a los emprendedores. Pero la mayoría son nuestras por un tema de orden también, para que los productos no se repitan entre vendedores, para tener una mayor variedad.

Los concursos de cosplay. Cuénteme sobre ellos.

El concurso de cosplay es icónico en este tipo de convenciones. En nuestro caso, es la actividad a la que más le damos realce. La magia de este concurso está en que no se trata solo de comprar un traje de Superman y ya me voy con ese traje comprado. No, tiene que ser un traje armado, tengo que diseñar mi propio traje, y eso nos gusta, porque vemos y premiamos la creatividad de los muchachos.