ATENCIÓN: Reino Unido bloqueó la compra de Activision-Blizzard por parte de Microsoft

La Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos y la Comisión Europea ya se habían mostrado su disconformidad con esta compra, pero ha sido la Competition and Markets Authority, la comisión reguladora de mercado del Reino Unido, quien directamente ha prohibido la compra de Activision-Blizzard y King por parte de Microsoft , argumentando que atentaría contra la innovación de mercado.

Son varias las razones que el organismo británico ha brindado en su informe en el que justifica su decisión, entre ellas, menciona que la posibilidad de la adición de los juegos de Activision y de Blizzard a Game Pass mermaría significativamente las ventas de dichos títulos, además, plantean un escenario en el que los precios de estos títulos aumenten debido a esta compra.

La mayor preocupación, evidentemente, es el hecho de que Microsoft, a pesar de que aseguran que no planean hacerlo, convierta franquicias de megaventas como Call of Duty en exclusivos para sus consolas, dejando fuera a PlayStation de las plataformas en las que el juego estaría disponible, lo que significaba un duro golpe para la empresa japonesa, ya que Call of Duty es una de sus sagas más vendidas.