Ayuda a la Tierra a sanar en One Last Breath, un título español que nos recuerda cuidar del planeta

Durante los últimos años, nuestros amigos allá en España han estado entregando videojuegos de gran nivel, convirtiéndose en una casa productora de obras interesantísimas de todos los géneros y para todos los públicos. Ahora, Moonatic Studios llega para reafirmar esta proposición con su título One Last Breath .

Los muchachos de Moonatic Studios han puesto todo su empeño y dedicación en el desarrollo de One Last Breath . Ellos fueron parte de los estudios de desarrollo que abandonaron el programa de PlayStation Talents , junto con otro buen puñado de estudios, al considerar que el programa no cumplía con lo prometido .

Entregando un mensaje ecológico, One Last Breath se presenta como un plataformero en 2.5D, en el que deberemos recorrer múltiples escenarios, resolviendo puzles usando las habilidades sobrenaturales de Gaia para controlar la naturaleza, al mismo tiempo que ocultamos nuestra presencia de las terribles máquinas creadas por el hombre o de las horribles criaturas que vagan por el mundo.

Afortunadamente, One Last Breath captó la atención de Nexxyo Labs, que colaboraron de manera más efectiva con Moonatic Studios para continuar con el desarrollo del título. También se unieron a Catness Games, que ofrecieron copublicar el título y colaborar con el desarrollo del mismo. ¡Por lo que todo está viento en popa para One Last Breath!

One Last Breath espera su estreno para algún punto de este 2022, aunque ya puede añadirse a la lista de deseos de Steam, donde se encuentran también las especificaciones de sistema recomendadas para correr el juego.