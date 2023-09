Call of Duty anuncia la llegada de Spawn en la próxima temporada de Modern Warfare 2 y Warzone

Call of Duty: Modern Warfare 2 y Warzone están a punto de recibir una incorporación que hará que probablemente emocionará a los fans de los cómics. Spawn, el icónico personaje de Todd McFarlane, se unirá al campo de batalla como operador jugable en la próxima Temporada 6, que está programada para lanzarse el 27 de septiembre.

Call of Duty es conocido por sus constantes colaboraciones con diversas licencias, incluyendo películas, cómics, otros videojuegos e incluso celebridades. En los últimos meses, hemos visto a personajes de The Boys, a los cantantes 21 Savage y Nicki Minaj, e incluso a la legendaria Lara Croft unirse al universo de Call of Duty. Ahora, la franquicia da la bienvenida a Spawn, un personaje con una base de seguidores apasionados que ha cautivado a generaciones de lectores de cómics desde su debut en 1992.