La cancelación del remake de Prince of Persia: The Sands of Time; lo que nunca veremos

Desde su anuncio en el ya lejano 2020, el remake de Prince of Persia: The Sands of Time generó bastante controversia debido a aquellas primeras impresiones que dejó a los fans con su presentación inicial, sin embargo, con la fuerza de la nostalgia y una base de jugadores fieles a la saga, el título se convirtió, paradójicamente, en uno de los más esperados.

Pero entonces comenzaron los problemas. No es una exageración decir que el desarrollo de este título fue más que accidentado, con múltiples tropiezos en el periodo de producción, incluyendo un forzado cambio de estudio, pasando de Ubisoft India a Ubisoft Montreal. Todo esto y más, envuelto en todo el cambio estructural de la compañía, que indirectamente dañó el desarrollo de todo lo que estaban trabajando.

Según el comunicado oficial de Ubisoft, “(...) el proyecto tenía un potencial real, no pudimos alcanzar el nivel de calidad que ustedes merecen, y continuar habría requerido más tiempo e inversión de lo que podíamos comprometer responsablemente”. The Sands of Time, el original de 2003, es probablemente el videojuego más querido y recordado de la saga, y un remake que no cumpliera las expectativas de los fans hubiese sido catastrófico.