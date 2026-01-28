Diez Gaming

La cancelación del remake de Prince of Persia: The Sands of Time; lo que nunca veremos

El remake de Prince of Persia: The Sands of Time nunca verá la luz, ¿a quién se debería señalar con la culpa?

    Prince of Persia: The Sands of Time tenía programado su lanzamiento para finales de este año, aunque sabemos que eso ya no va a ocurrir.
Desde su anuncio en el ya lejano 2020, el remake de Prince of Persia: The Sands of Time generó bastante controversia debido a aquellas primeras impresiones que dejó a los fans con su presentación inicial, sin embargo, con la fuerza de la nostalgia y una base de jugadores fieles a la saga, el título se convirtió, paradójicamente, en uno de los más esperados.

Pero entonces comenzaron los problemas. No es una exageración decir que el desarrollo de este título fue más que accidentado, con múltiples tropiezos en el periodo de producción, incluyendo un forzado cambio de estudio, pasando de Ubisoft India a Ubisoft Montreal. Todo esto y más, envuelto en todo el cambio estructural de la compañía, que indirectamente dañó el desarrollo de todo lo que estaban trabajando.

Según el comunicado oficial de Ubisoft, “(...) el proyecto tenía un potencial real, no pudimos alcanzar el nivel de calidad que ustedes merecen, y continuar habría requerido más tiempo e inversión de lo que podíamos comprometer responsablemente”. The Sands of Time, el original de 2003, es probablemente el videojuego más querido y recordado de la saga, y un remake que no cumpliera las expectativas de los fans hubiese sido catastrófico.

El mismo comunicado aclara: “Prince of Persia, como universo y legado, sigue siendo profundamente importante para nosotros, y esta decisión no significa que nos estemos alejando de la franquicia”. Recordemos que en 2024 tuvimos el lanzamiento del título de acción y plataformas Prince of Persia: The Lost Crown, que no solo revivió la saga, sino que obtuvo un recibimiento positivo tanto con la crítica especializada como con los jugadores.

Tras la cancelación de The Sands of Time, la actriz Eman Ayaz compartió un video en YouTube titulado “El momento más devastador de mi carrera como actriz”. Es importante mencionar que Ayaz no menciona jamás el título del juego ni el papel que interpretaba —probablemente por motivos contractuales—, pero resulta demasiado obvio a qué se refiere. En su video, comenta como se perdieron tres años de trabajo y, encima, ni siquiera se enteró de la cancelación por parte del empleador, sino al ver la noticia en internet.

Recientemente, se ha filtrado la presentación del juego, en el que se podía ver todo el renovado aspecto gráfico con el que contaría, diferenciándose de aquella presentación inicial. Pero lamentablemente el juego y sus detalles a profundidad serán algo que nunca podremos llegar a ver. Aún así, si se quedaron con ganas de poder seguir disfrutando esta franquicia, The Lost Crown y The Rogue Prince of Persia se encuentran disponibles han sido bien recibidos por la crítica.

Juan F. Sánchez

