CD Projekt Red, creadores de The Witcher y Cyberpunk 2077, celebra su vigésimo aniversario y comparte con los fans

CD Projekt Red fue fundada en 2002, como desarrolladora de la empresa llamada simplemente CD Projekt, la cual se ha dedicado desde 1995 a la distribución y localización de videojuegos. Fue hace 20 años que diversificar su mercado al crear esta división que se dedicaría al desarrollo de sus propios juegos, siendo el primero de ellos The Witcher, estrenado en 2007 exclusivamente para PC.

Luego, le seguiría el lanzamiento de The Witcher 2: Assassins of Kings, en el año de 2011, que estuvo disponible para PC y para Xbox 360, dicho juego tuvo un recibimiento bastante positivo por parte de los fans de los RPG de fantasía, cosa que los impulsaría a trabajar en la tercera parte, The Witcher 3: Wild Hunt, estrenado en 2015 para todas las plataformas.

