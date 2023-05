Cómics como herramienta narrativa para videojuegos: ¿excusa para llenar agujeros o sí enriquece la historia?

En los últimos años, los cómics precuela de videojuegos se han convertido en una forma popular de ampliar el universo de juegos populares y llenar agujeros argumentales en la trama principal. Estos cómics ofrecen una oportunidad para profundizar en la historia y los personajes del juego, proporcionando más contexto y detalles a la experiencia del jugador.

Una de las principales ventajas de los cómics precuela es que pueden explorar eventos y personajes que no se presentan en el juego principal. Esto permite a los jugadores conocer mejor el mundo del juego y comprender mejor la trama y los personajes. Por ejemplo, el cómic precuela de The Last of Us explora el trasfondo de los personajes principales y proporciona más contexto sobre el mundo postapocalíptico en el que se desarrolla la historia.