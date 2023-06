‘Crash Team Rumble’, el MOBA de la saga Crash Bandicoot, estrena hoy en consolas

El sitio web agregador de reseñas, Metacritic, muestra, de momento, una única nota promediada en base a las reseñas que se encuentran en la web, siendo la de su versión para PlayStation 5, que es de 72. La web Hardocer Gamer le dio un 6/10 diciendo que: “Crash Team Rumble construye un esqueleto divertido y atractivo para un juego multijugador inspirado en Crash; simplemente no tiene suficiente carne en esos huesos para mantener la experiencia atractiva. Este es un Bandicoot que no querrás desatar”.

Por otro lado, con 8.5/10, Digital Chumps escribió: “Crash Team Rumble de Toys For Bob es bastante divertido. Presenta un sistema de juego equilibrado, algunos personajes divertidos con estilos de juego únicos y un buen conjunto de mapas que complementan la estrategia y el juego rápido. El sistema de subidas de nivel puede llegar al máximo rápidamente, pero no desvía el entretenimiento que vas a obtener de este título. La mayor preocupación con este juego es la longevidad y la variedad. Está bien que Toys For Bob haya trazado una hoja de ruta para domar parte de esta preocupación, algo que la mayoría de las compañías no hacen bien hoy en día, pero sólo las futuras temporadas dirán la dedicación al título”.