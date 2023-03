Dead by Daylight tendrá una adaptación al cine por parte de Blumhouse y Atomic Monster

El cine de terror pasa un momento de resurgimiento actualmente, con estrenos como Terrifier 2, M3GAN o Pearl llenando las salas de cine y convirtiéndose en éxitos comerciales y críticos. Podríamos decir algo parecido con respecto a las películas que adaptan videojuegos, que años atrás eran el hazmerreír de la cartelera, pero que ahora, generan grandes ganancias a los estudios.

Por ello, no es de extrañar que más y más videojuegos sean adaptados a la pantalla grande, aunque al final los estudios desarrolladores permitan a las productoras y directores tomarse ciertas licencias creativas que pueden no ser del agrado de los fans del producto original, pero en esta industria, todo es un riesgo y no hay que dar nada por sentado.