EA Sports FC 26: ¿qué se incluye en cada edición disponible para su precompra?

Electronic Arts no suele guardar mucho luto para cada entrega anual de su franquicia de fútbol, conocida desde hace algún tiempo como EA Sports FC, presentando su próxima encarnación aún cuando la actual no ha cumplido ni siquiera el año. En este momento, la precompra de EA Sports FC 26 ya se encuentra activa en plataformas PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC, con dos versiones disponibles.

El título tiene su estreno previsto para el próximo 26 de septiembre. Cabe mencionar que el título, al igual que todos los anteriores, no estará en Game Pass.