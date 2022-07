El equipo hondureño D1 Gaming clasifica al Call of Duty Challengers; será el único equipo latinoamericano

Cuando nos referimos a uno de los torneos más intensos de Call of Duty, de talla internacional, el nombre del Call of Duty Challengers definitivamente destaca de entre varios. Se trata de un torneo oficial organizado por Activision, con un formato de partidas de 4 vs 4 en distintos modos de juego como baja confirmada, buscar y destruir y control.

El Challengers 2022 enfrentará a ocho equipos, de los cuales tres son norteamericanos, tres son europeos, uno es de Oceanía, y finalmente, hay un clasificado de Latinoamérica, que en esta edición será el equipo D1 Gaming, que logró la clasificación al coronarse en el CDC Latin America 2022 LCQ, venciendo mediante eliminación directa a cuatro equipos hasta quedar campeón.