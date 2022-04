El extraño y escalofriante mensaje que emitía la Xbox original y que espantó a muchos jugadores en su día

Era difícil enterarse de cosas de primera mano, por lo que, aquellos que tenían en sus casas la primera Xbox que Microsoft lanzó al mercado en el año de 2001 solamente se preocupaban en jugar y disfrutar de su tiempo libre. Nunca se imaginaron el secreto que su consola guardaba, justo frente a sus narices. Pero se corría la voz, de un joven que había dejado su consola encendida a altas horas de la noche, hasta que escucho ligeros susurros provenientes de ella.

Al subir el volumen del televisor, escuchó un mensaje que jamás había escuchado antes. Su Xbox, que no estaba reproduciendo ningún juego sino que estaba en el menú principal estaba... ¿Tratando de comunicarse? Absurdo, no puede ser. ¿Susurros por parte de una consola de videojuegos? Nadie en aquel momento lo creyó. Aquel entonces no era como ahora, que tenés alguna duda, vas a un foro y encontrás la respuesta. No, todo era desconocido.

¿Qué pasaba realmente cuando dejabas encendida tu Xbox original durante mucho tiempo y estaba puesta en su menú? Efectivamente, podías escuchar un extraño mensaje. Pongámonos en los zapatos de un niño que escucha esto por primera vez, en los tempranos 2000, su miedo y confusión estaría completamente justificado. Este mensaje con una voz robótica asustó a mucha gente que desconocía su origen.