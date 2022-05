El hack and slash argentino Valeria The Pagan Priestess espera lanzar una demo este año; el juego saldrá para PC y consolas

Argentina ya nos ha ofrecido grandes títulos, como Hellbound, Obey Me y Evan’s Remains, por lo que, aunque el mercado de los videojuegos se mantiene de nicho, o no lo suficientemente explorado en dicho país, de vez en cuando recibimos joyitas del gaming provenientes de Argentina. Y hoy, nos reunimos, una vez más, para ver uno de estos videojuegos.

Se trata de Valeria The Pagan Priestess, un hack and slash de plataformas en scroll lateral, que contará con elementos RPG y visuales en pixel art. El título exhibe varios de fragmentos de gameplay a través de sus redes sociales y su canal de YouTube, y no es para menos, pues ya se marcan tres años desde el inicio del proyecto, y los avances que se han mostrado a lo largo de este tiempo confirman notables mejoras.