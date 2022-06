El juego de horror de “La masacre de Texas” sorprende con un nuevo y muy violento tráiler cinemático

El título se presenta a sí mismo como “un juego basado en hechos reales”, haciendo un tributo al cliché de presentar las películas de terror como algo verídico. El tráiler muestra algunas secuencias de persecución en las que vemos a varios personajes, que serán controlados por los jugadores, huyendo de Leatherface y su familia, al mismo tiempo que apagan luces para esconderse o se ocultan en rincones.

El estudio no ha compartido más detalles sobre la jugabilidad del juego, más allá de confirmar que se trata de un multijugador asimétrico similar a Friday the 13th, donde un jugador controla al villano y los demás a los sobrevivientes. Lo único que el estudio confirmó, es que el juego saldrá el próximo año para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC.