El RPG gratuito The First Descendant ya se encuentra disponible para las plataformas de PlayStation, Xbox y PC

El estudio coreano Nexon lanzó hoy el anticipadísimo juego gratuito The First Descendant, que ya se puede descargar completamente gratis en las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC. Estamos ante un nuevo looter shooter multijugador cooperativo en tercera persona con personajes con habilidades. Una propuesta interesante.

En The First Descendant, los jugadores conocerán la historia de una guerra interestelar contra una especie alienígena que ha llevado a la humanidad al borde del colapso. Cuando todo parecía perdido, los Ancestros dotaron a algunos guerreros humanos con poderes excepcionales, estos fueron conocidos como Descendientes, y son los personajes jugables.