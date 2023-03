Elden Ring: Shadow of the Erdtree, ya conocemos a la expansión para el RPG de FromSoftware

A pesar de su alta dificultad, los jugadores han encontrado en Elden Ring un juego en el que pueden pasar horas jugando, desafiando sus propias capacidades, y en general, explorando las Tierras Intermedias. Todo esto, hablando solamente del juego base, pues la tan rumoreada expansión para el título finalmente se ha presentado de manera oficial. Su nombre es Shadow of the Erdtree .

No se podría decir nada sobre Elden Ring que no se haya dicho ya. El título desarrollado por FromSoftware rompió los estándares a los que la empresa está acostumbrada, y sacó a sus juegos del nicho de donde estaban para convertirse en todo un éxito comercial, puesto que, a un año de su estreno, lleva 20 millones de unidades vendidas . El título ganó múltiples premios, incluyendo Juego del Año, durante The Game Awards.

Y bueno, de momento solo sabemos que Shadow of the Erdtree, efectivamente existe, y que todavía están trabajando en él, es decir, la expansión no está terminada, por lo que no podríamos contar con una ventana de lanzamiento. Ni siquiera fueron ofrecidos detalles sobre cuál será su naturaleza, qué tipo de contenido traerá ni nada relacionado con precios o cosas similares.

Una cosa sí es segura, el lanzamiento de esta expansión revivirá la atención para Elden Ring, que, como dijimos, estrenó hace ya un año, pero aún así, es un título que se sigue manteniendo en la mente de los jugadores debido a su excepcional calidad jugable y narrativa enrevesada.

Elden Ring no es el único juego que recibirá un DLC un año después de su lanzamiento. Horizon Forbidden West estará recibiendo su expansión Burning Shores el 19 de abril. El exclusivo de PlayStation 4 y PlayStation 5 estará recibiendo este nuevo contenido un año y dos meses después de su estreno en febrero del 2022.