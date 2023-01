Empire of the Ants: gestiona una colonia de valientes hormigas en este juego de estrategia en tiempo real

Las hormigas son uno de los seres con mejor estructura jerárquica y social del reino animal. Ellas viven en un mundo donde son todos para una y una para todas. Así nos muestra el autor Bernard Werber en sus novelas El imperio de las hormigas (1992), Los tanatonautas (1995) y, más recientemente, La profecía de las abejas (2021). Y es en esta curiosa saga literaria que basa el juego del que hablaremos hoy.

Empire of the Ants, desarrollado por el estudio francés Tower Five, distribuido por la empresa Microids, y trabajado con el motor Unreal Engine 5, pondrá a los jugadores en el papel de una valerosa hormiga que deberá trabajar en conjunto con su colonia para lograr la supervivencia. El juego presenta combates de estrategia en tiempo real, con una cámara en tercera persona y múltiples características de juego.