Exoprimal: Capcom se olvida de Dino Crisis, pero no de los dinosaurios; anuncia un nuevo shooter cooperativo para 2023

Este último evento de State of Play, de PlayStation, presentó algunas sorpresas de las que no había ninguna pista en lo absoluto, entre ellas, un nuevo juego de Capcom, que involucra dinosaurios, pero que no es Dino Crisis, sino una saga completamente nueva, enfocada en la acción y los disparos. Estamos hablando de Exoprimal.

Claro, todos estábamos al borde la silla cuando empezó el tráiler de anuncio de este título, con un robot hablándonos de cómo los dinosaurios entraban a nuestro mundo a través de portales interdimensionales. Capcom ha sabido como vernos la cara, incluso se tomaron la molestia de incluir en este juego a una chica pelirroja, con el mismo corte, y muy parecida a Regina, protagonista de Dino Crisis.