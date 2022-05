Ghost Rider cumple 50 años este 2022; ¡repasemos sus apariciones en el mundo de los videojuegos!

Uno de los personajes que más interés despierta, si hablamos de Marvel Comics, es, sin lugar a dudas, Ghost Rider, también llamado el Vengador Fantasma en Hispanoamérica, por su diseño visual único, su amplia gama de habilidades, y por supuesto, su trágica historia y trasfondo demoniaco, independientemente de la encarnación del personaje de la que estemos hablando, siendo la primera y más popular, la de Johnny Blaze. Este 2022 marca los 50 años desde la concepción del personaje, que apareció por primera vez en el cómic Marvel Spotlight #5, en agosto de 1972, y desde entonces, ha pasado de ser un vigilante de la noche a una entidad cósmica, aunque siempre sus historias más memorables serán aquellas en las que participa en conflictos más terrenales, compartiendo página con Dr. Strange, Punisher o Deadpool. Este mes de agosto, llegará a las tiendas el cómic one-shot titulado Ghost Rider: Vengeance Forever, que contará con Benjamin Percy como escritor, y Juan José Ryp como artista. Marvel ya nos ofreció un vistazo a la espectacular portada ―de la mano del artista Björn Barends― que tendrá este número único.

En el mundo de los videojuegos, a Ghost Rider no le ha ido nada bien. Pero no por eso significa que no haya aparecido nunca, de hecho, te sorprenderías de las veces que hemos podido ver su calavera en llamas al otro lado de la pantalla. Marvel: Ultimate Alliance (2006) y Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (2019) En el épico juego que reunió a más de 150 personajes de Marvel, y que se lanzó en 2006 para casi todas las consolas de la época (Xbox, Xbox 360, PS2, PS3, Wii, etc), Ghost Rider se encontraba entre los personajes jugables, teniendo un estilo de combate único que combinaba su control sobre el fuego y el uso de sus cadenas infernales. Aunque no apareció en la secuela, regresó como personaje jugable en Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order (exclusivo de Nintendo Switch), estando disponible desde su lanzamiento, en 2019.

Ghost Rider (2007) Evidentemente, comenzamos por un clásico, el juego que basó en la película protagonizada por Nicolas Cage, y que se estrenó en 2007. En aquel tiempo, las películas de superhéroes eran siempre acompañadas con un videojuego que replicaba lo visto en la cinta. Estos juegos eran horribles, y esa práctica desapareció por completo. Aunque esto no quita el mérito de que este título ha sido el único protagonizado enteramente por el espíritu de la venganza. Era un título hack and slash, que se lanzó para las plataformas de PlayStation 2 y PSP, y además, recibió un port para GameBoy Advance, que como es esperable, no era ni de cerca lo que ofrecían sus versiones en otras plataformas, pues lo convertían en un extraño juego pixeleado de scroll lateral que incluso cambiaba la historia, de por sí ya modificada para incluir al personaje de Blade, que no aparecía en la película.

Marvel Avengers Alliance (2012) Este juego, que primero estuvo en la plataforma de Playdom, para luego pasar a estar solamente disponible en Facebook, para luego intentar un relanzamiento en dispositivos móviles. Si algo se le puede aplaudir a Marvel Avengers Alliance es que era sumamente adictivo, a pesar de ser un juego de estrategia, y que además contaba con una cantidad impresionante de personajes reclutables, entre los cuales se encontraba Ghost Rider. Ghost Rider se pudo obtener en el juego mediante un modo de juego especial llamado Special Ops, que duraba una cantidad determinada de tiempo en la que los jugadores debían superar misiones hasta lograr desbloquearlo, lo cual era en extremo difícil para los jugadores que no podían permitirse meterle dinero real al juego.

Ultimate Marvel vs. Capcom 3 (2011) y Marvel vs. Capcom: Infinite (2017) Los populares juegos de lucha que mezclaban a personajes de las franquicias de Capcom con los héroes de Marvel fue todo un boom en aquellos tiempos. Pero a partir de su tercera entrega, su popularidad y calidad fue decayendo. Marvel vs. Capcom 3, estrenado en 2011, no incluyó a Ghost Rider en su edición original, y fue hasta que se lanzó una “versión mejorada” (Ultimate Marvel vs. Capcom 3) más tarde ese mismo año que el personaje llegó al juego. Por otra parte, Marvel vs. Capcom: Infinite, el cuarto, último y peor juego de la franquicia mantuvo a Ghost Rider como personaje jugable desde su lanzamiento, en 2017.

LEGO Marvel Super Heroes (2013) y LEGO Marvel Super Heroes 2 (2017) Ghost Rider, en su versión de LEGO, fue un personaje jugable presente en ambos títulos de LEGO Marvel Super Heroes, tanto en el primer juego, de 2013, como en su secuela, lanzada en 2017. En los dos juegos, Ghost Rider cuenta con las mismas habilidades, que son lanzar fuego y utilizar sus cadenas infernales. Y no puede ser Ghost Rider sin su característica moto en llamas, también obtenible en ambos juegos.

Juegos para celulares Hubo un momento en el que Marvel trataba de capitalizar a sus personajes de las formas más ruines posibles, fue ahí cuando se lanzaron los juegos Marvel Contest of Champions, Marvel Future Fight, Marvel Super War y Marvel Future Revolution, los cuales todos parecen clones de sí mismos, con una que otra variante de juego, pero al final, todos buscan lo mismo, que es husmear en la cartera del jugador, pues se venden bajo un modelo free to play en el que conviene más invertir dinero que dedicarle más de 10 horas al día. En todos los juegos mencionados, Ghost Rider fue un personaje jugable.

Marvel’s Midnight Suns Estamos esperando su estreno, pues Marvel’s Midnight Suns, desarrollado por Firaxis Games y distribuido por nada más y nada menos que 2K, todavía no cuenta con una fecha de estreno especificada, más allá de confirmarse que se lanzará este año. Se trata de un juego de estrategia por turnos en el que controlaremos a varios héroes de Marvel, entre los cuales se encuentra Ghost Rider, con el pequeño detalle de que no se trata de Johnny Blaze, sino de Robbie Reyes, que ya se había introducido en algunos de los juegos de celular mencionados anteriormente.