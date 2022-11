God of War: Ragnarok, ¿cómo narraron los nórdicos el fin de nuestros días? En esto se basa este esperado juego

En el final de God of War , de 2018, Kratos logra finalmente asesinar a Balder, que servía como antagonista principal del juego. La muerte de este dios desata el Fimbulvetr, que llevará inevitablemente al Ragnarok, que es lo que veremos en el nuevo título.

A menos que vivas debajo de una roca, sabrás que God of War: Ragnarok , la secuela del universalmente aclamado juego de 2018, se estrena este miércoles 9 de noviembre. Este título, altamente anticipado, seguirá pasado un tiempo luego de lo visto en el juego anterior, por lo que, retomando el final amargo de ese título, veremos el Fimbulvetr, tres inviernos seguidos, causado por nuestros protagonistas, y que anuncia la llegada del Ragnarok, el fin del mundo.

Un paréntesis: al final de God of War, se revela que la madre de Atreus inicialmente quiso llamarlo Loki, por ello no vemos (en el juego) al dios Loki como tal, pues se trata realmente de Atreus, aunque no sabemos (todavía) las implicaciones de que sean el mismo personaje.

Con la muerte de Balder, da inicio Fimbulvetr, el invierno de inviernos, como ya dijimos, tres inviernos seguidos que sirven como preludio al Ragnarok. Tras descubrirse que Loki planeó la muerte de Balder, Odín lo castiga encadenándolo a una roca con una serpiente gigante sobre él, que deja caer, cada tanto, gotas de veneno en su cuerpo desnudo, lo que le produce un dolor inimaginable.

Al liberarse de sus cadenas, es Loki quien da origen al Ragnarok, y acompañado de sus hijos: la serpiente gigante Jörmundgander, el lobo gigante Fenrir, y la diosa del inframundo Hela, preparan una guerra contra los dioses, que termina en la extinción de todo ser vivo sobre la Tierra y la muerte de todos los dioses. Aunque esto no es permanente, pues la muerte de todo y todos deja un mundo vacío, que pronto se ve ocupado por nueva vida, una segunda oportunidad para la humanidad.