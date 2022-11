Han filtrado gameplay de Overdose, el próximo juego de Hideo Kojima, exclusivo de Xbox

Estas actrices fueron confirmadas por Hideo Kojima, que incluso compartió fotografías de ellas en el estudio. La primera de ellas, es Elle Fanning, que ha aparecido en películas como Super 8 , Maléfica , The Neon Demon y Violet y Finch . Y la segunda actriz en ser confirmada fue Shioli Kutsuna, a quien hemos visto en la película Deadpool 2 .

Desde Japón, Kojima Productions , desarrolladora dirigida por Hideo Kojima, no ha ni siquiera revelado el nombre oficial de su próximo videojuego, aunque los rumores y filtraciones indicaban que se llamaría Overdose . La única información oficial que existe de este juego, es que será exclusivo de Xbox , que usará el servicio de gaming en la nube y dos actrices confirmadas con roles en el juego.

En un video que circula en internet, el cual DIEZ no mostrará, pero eres libre de buscarlo, claro, podemos ver como un hombre desconocido, sin camiseta, está grabando con su celular una pantalla en la que podemos ver a un tester (una persona encargada de jugar un juego que se está desarrollando para identificar problemas) jugando a Overdose , que tiene toda la pinta de ser un título de horror.

Rumores e información filtrada también apuntaba a que la actriz Margaret Qualley, que ya tuvo un papel en el videojuego anterior de Kojima Productions , Death Stranding , tendría el papel protagónico del hipotético Overdose . Y, aunque no se ha mencionado a la actriz a través de ninguna fuente oficial, un reciente video filtrado confirmaría su protagonismo en el juego.

En el juego, vemos a la protagonista, interpretada, efectivamente, por Margaret Qualley, caminar en cuartos oscuros acompañada únicamente de una linterna. Aunque no podemos ver nada, se hace evidente que está siendo perseguida por algo, un monstruo, presumiblemente. Ese “algo” termina por alcanzarla, aunque no se ve en pantalla, para luego terminar con un mensaje de “Game Over”, que luego indica “Overdose: a Hideo Kojima game”.

La veracidad del video todavía está en duda, como todas las filtraciones que vemos a diario en internet, pero todo apunta a que se trata de material confidencial real que ha sido filtrado ilegalmente. Kojima Productions no se ha manifestado al respecto, y es probable que no lo haga. Hideo Kojima acostumbra a ser bastante abierto con los jugadores y brindar detalles de sus juegos en desarrollo periódicamente, por lo que, es cuestión de tiempo para saber más de Overdose, si es que termina llamándose de esa forma.