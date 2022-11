Hello Neighbor: Search & Rescue anunciado para PS VR y VR2; el suspenso estará a la orden del día

Desarrollado por Steel Wool Studios y distribuido por tinyBuild , tendremos un nuevo vistazo a lo que ha estado tramando nuestro vecino, el Sr. Peterson. Próximamente en PlayStation VR y VR2 , Hello Neighbor: Search & Rescue pondrá a los jugadores cara a cara con los numerosos peligros de esta franquicia de terror y puzles de culto. Echa un vistazo al tráiler a continuación.

En Hello Neighbor: Search & Rescue, los jugadores tendrán que dominar las habilidades únicas de seis protagonistas infantiles, descifrar rompecabezas, descubrir misterios y evadir al errante Sr. Peterson. Puede que no sea el único peligro que merodea por los pasillos; hay algo realmente extraño en este edificio. El mundo puede ser lo suficientemente aterrador desde la perspectiva de un niño, pero también lo es cuando te pierdes en la guarida de un inventor loco.

Hello Neighbor: Search & Rescue es compatible tanto con los visores de vanguardia PlayStation VR2 como con el hardware clásico de PlayStation VR. El título será de compra cruzada en su lanzamiento, es decir, que podrás jugarlo en ambos hardware sin problemas, pues al comprar una versión, recibirás ambas. El editor invita a los jugadores a mantenerse atentos por más detalles de este escalofriante título.

PlayStation VR2

El hardware de PS VR2 se lanzará al mercado el próximo 22 de febrero, y promete ser una increíble experiencia para los juegos de realidad virtual. Ese mismo día de su lanzamiento, también se estrenará el anticipado Horizon: Call of the Mountain, juego exclusivo para ese sistema, que llevará a los jugadores en una épica aventura dentro del universo de Horizon Zero Dawn.