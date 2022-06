Hideo Kojima, The Boys y un videojuego. ¿Cómo se relacionan? Aquí te contamos todo lo que se sabe

La serie del momento, The Boys, producida por Amazon Prime Video y basada en los cómics escritos por Garth Ennis, está por finalizar la emisión de su tercera temporada. Esta producción ha ganado popularidad gracias a la enorme calidad de cada uno de sus episodios. La historia nos narra la batalla del grupo protagonista contra la corrupta empresa Vought, que maneja a los superhéroes, quienes no son como los creemos.

Recientemente, el desarrollador de videojuegos japonés Hideo Kojima, reveló mediante su cuenta de Twitter que, hace un tiempo atrás, tenía una idea para un videojuego, el cual finalmente no se animó a desarrollar porque el concepto era muy similar a lo que podemos ver en la serie de The Boys. Sin embargo, poco después, Kojima reconoció no haber visto la serie completa, y al hacerlo, se dio cuenta de que no eran tan similares después de todo.

