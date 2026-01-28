Highguard ya se encuentra disponible y está siendo destrozado por los jugadores: ¿pero por qué?

Hagamos una recapitulación. <b>Highguard</b> es un <i>hero shooter</i> de 3v3 con defensa de torres, desarrollado por <b>Wildlight Entertainment</b>, un estudio conformado por veteranos de <b>Apex Legends</b>, <b>Call of Duty</b> y <b>Titanfall</b>. Vivimos en un complicado mundo en el que los juegos multijugador del género <i>hero shooter</i> no pasan por su mejor momento, con solamente dos con presencia sólida mientras el resto apenas sobrevive, si es que lo hace.<b>Highguard</b> ha venido arrastrando varios problemas desde su presentación inicial durante el evento de The Game Awards 2025, el pasado mes de diciembre. De hecho, fue durante esta primera impresión, que el público decidió de manera unánime que este juego sería muy odiado. La polémica decisión de Geoff Keighley de dejar a <b>Highguard</b> como el anuncio final del evento, puesto que este anuncio es el más anticipado, solo hizo que los jugadores sintieran que <b>Highguard</b> “robó” el reflector a algún juego que sí hubiera podido cerrar el evento con broche de oro.