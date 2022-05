Honduras tiene un pie dentro de la FIFAe Nations Series Playoffs 2022, pero debe vencer a Costa Rica para clasificar

Los partidos del Main Stage del grupo perteneciente a nuestra región se llevaron a cabo este 21 de mayo, y Honduras ha dado la talla, acercándose más a la clasificación a la FIFAe Nations Series Playoffs 2022, que se llevará a cabo el próximo mes, también, de manera online.

La región de Norte y Centroamérica se compone de dos grupos, el A y el B, cada uno con cuatro equipos. El primer lugar del Grupo A enfrenta al segundo lugar del Grupo B, mientras que el primer lugar del Grupo B enfrenta al segundo lugar del Grupo A. Estos partidos se llaman Winner Bracket. Los dos ganadores de estos partidos clasifican directamente a la FIFAe Nations Series Playoffs.

Sin embargo, los perdedores de este encuentro se enfrentan a los dos terceros lugares de ambos grupos en el Second Chance Bracket, y los ganadores también clasifican. Los dos perdedores del Second Chance Bracket se enfrentan entre sí en el Third Chance Bracket, su última posibilidad de clasificar.