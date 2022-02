La eShop cerrará para siempre en Nintendo 3DS y Wii U en todo el mundo; descarguen lo que puedan mientras puedan

A partir de mayo de este año, ya no podremos añadir fondos a la eShop de 3DS o Wii U con nuestras tarjetas de crédito. Luego, a partir de agosto, ya no podremos añadir fondos a estas consolas con gift cards tampoco, y ya no estarán disponibles las descargas de demos gratis en la eShop. Y evidentemente, ya no podremos descargar juegos ni contenido DLC para juegos que ya tengamos.

Una vez que pasemos de marzo de 2023, cuando la eShop se haya cerrado, todavía podremos descargar juegos que hayamos comprado previamente, así como contenido DLC o demos, por lo que, a diferencia de otros cierres de tiendas virtuales, el dinero invertido no se perderá. El juego en línea también estará disponible, así como interacciones en línea a través de opciones multijugador.