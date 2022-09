La esperadísima secuela de Zelda: Breath of the Wild al fin tiene nombre y fecha de lanzamiento

En marzo de este año se había confirmado lo que muchos temían desde meses antes a esa fecha, la secuela de The Legend of Zelda: Breath of the Wild, que hasta hoy ni siquiera tenía nombre oficial, se retrasaba para el 2023. Hoy se llevó a cabo un Nintendo Direct, donde la gran N mostró varios avances de títulos que llegarán próximamente a Switch, así como la revelación del nombre de la secuela de Breath of the Wild.

El próximo título de las aventuras de Link llevará por nombre The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, y su estreno se ha fijado para el 12 de mayo de 2023. El juego comenzó su desarrollo en 2017, y todos estos años, Nintendo ha estado perfeccionándolo para poder competir con ellos mismos, pues The Legend of Zelda: Breath of the Wild dejó la vara demasiado alta, y no está en sus planes decepcionar a nadie.