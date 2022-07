La secuela de la película de Tomb Raider se cancela: los derechos cinematográficos regresan a la venta

Pero la realización de esta película no se hizo en una semana. Las productoras adquirieron los derechos para hacer películas sobre la saga de videojuegos en el lejano año de 2011, y a partir de ese momento, todo fue una desastrosa y lenta planeación. Uthaug fue anunciado como director en 2015, pero no había una protagonista hasta el siguiente año, que Vikander fue contratada.

El contrato para mantener la licencia estipulaba que MGM debía, por lo menos, comenzar la preproducción de la secuela en mayo de este año. Estamos en julio, y no hay nada de Tomb Raider 2 , por lo que la nueva propietaria de esta franquicia de videojuegos, Embracer Group , revocó los derechos cinematográficos a MGM , cancelando por completo cualquier idea que tuvieran.

La secuela fue anunciada casi automáticamente después del lanzamiento de la primera película. Y supuestamente empezaría a rodarse en 2019, pero esto se retrasó, y en 2020 estalló la pandemia por Covid-19, por lo que cualquier intención de iniciar el rodaje se disipó. Sin embargo, una vez superada la parte más crítica de esta crisis sanitaria, la propia MGM reanudó varios proyectos, pero no a Tomb Raider 2 .

Esto no significa que no habrá una próxima película de Tomb Raider, pues los derechos cinematográficos de la franquicia vuelven a ponerse a la venta para cualquier otra productora que se interese por llevar, nuevamente, a Lara Croft a la pantalla, aunque se deberá hacer de nuevo un casting para elegir a otra actriz protagonista, pues Vikander no regresará, ya que, de hacerse una nueva película, la saga será nuevamente reiniciada.

Por otro lado, tenemos la supuesta serie animada de Netflix sobre Tomb Raider, con Hayley Atwell (Peggy Carter en las películas del Universo Cinematográfico de Marvel) dándole su voz a Lara, y la cual se anunció en 2021, no ha dado ninguna señal de vida desde su mero anuncio.