La Temporada 3 de Call of Duty: Vanguard/Warzone ya está aquí; estas son las novedades más interesantes

Como hemos venido platicando estas semanas, la Temporada 3 para Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone , la cual lleva por nombre “Armas Secretas” trae una buena cantidad de novedades para ambos juegos, incluyendo un curioso crossover con Godzilla vs. Kong , del que hablaremos más adelante. Por ahora, es importante revisar algunas de las características nuevas, así como los lotes nuevos.

Las armas de Godzilla vs. Kong pueden apreciarse en el Arsenal, donde se encuentran todos los Proyectos de armas, pero los lotes para su obtención no estarán disponibles hasta el 11 de mayo, cuando el evento de la Operación Monarca se encuentre activo en Call of Duty: Vanguard y Call of Duty: Warzone.

En esta ocasión, no hay equipamiento letal, ventajas ni rachas de bajas en el Pase de batalla. Sin embargo, el Sistema Trophy ya puede ser equipado como Mejora de campo en multijugador, se encuentra desbloqueado para todo el mundo.