League of Legends presenta a su nuevo campeón, Naafiri (tráiler, splash art y habilidades)

Naafiri es la nueva asesina que Riot Games había prometido que llegaría al juego meses atrás. Esta Darkin está atada a una antigua daga arrojadiza, que se unió a una sabueso de las dunas, dando como origen a este salvaje y sanguinario personaje. Naafiri no está unida solamente a un perro, sino a toda la manada, compartiendo una mente colectiva y siendo sumamente peligrosa.

League of Legends es un juego que está constantemente añadiendo contenido para mantener a los jugadores motivados, eso incluye, por supuesto, agregar cada tanto un nuevo campeón jugable. En esta ocasión, ha sido revelada la próxima campeona que llegará al juego: Naafiri, cuya jugabilidad, por lo que se intuir luego de ver el tráiler, será sumamente interesante.

Este nueva campeona ya presentó su set de habilidades, siendo bastante interesante, sobre todo con el hecho de que ataca en manada, cosa que los diseñadores han sabido aprovechar.

Su habilidad pasiva We Are More hace que aparezcan miembros de la manada que atacan a los objetivos de sus ataques y habilidades, causando daño adicional.

Con su habilidad de la Q, Darkin Daggers, Naafiri lanza dos dagas, una a la vez, cada una produce efecto de sangrado, o daño adicional, si el objetivo ya está sangrando.

Su habilidad de la W, Hounds’ Pursuit, es un dash con el que Naafiri y su manada se lanzan hacia adelante, colisionando y causando daño al primer enemigo con el que se cruce. Esta habilidad le permite atravesar paredes.

Con la E, Eviscerate, Naafiri realiza un dash hacia adelante que causa daño en área y sana ligeramente a la manada.

Su Ultimate, The Call of the Pack, invoca a miembros de la manada adicionales y otorga una mejora de velocidad, visión y escudo cuando atacan a un campeón enemigo. Al eliminar al primer campeón, todos los efectos ganados se regeneran.