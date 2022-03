Los protagonistas mudos y su silencioso encanto; cómo estos personajes que no hablan, dicen mucho

Sin embargo, algunos títulos más recientes todavía optan por tener protagonistas mudos. Esto quiere decir, que todos los personajes interactúan con él, hablan con él, y de alguna forma, le entienden, aunque él no diga ni una sola palabra. El ejemplo más claro de esto lo tenemos con The Legend of Zelda , y su emblemático protagonista, Link, que se ha pasado la vida sin decir una palabra.

Pero esto de los protagonistas mudos va más allá de la inmersión. A veces, un personaje mudo es parte de la construcción narrativa del juego. Como en el anteriormente mencionado The Legend of Zelda, o en el mítico Half Life 2, donde Gordon Freeman tampoco pronuncia palabra alguna. O el agente, protagonista de Far Cry 5, que tampoco habla. La diferencia con estos juegos con los del párrafo anterior es que el jugador no escoge los diálogos, sino que simplemente no hay diálogos, el mundo interactúa con nuestro personaje, pero él no con ellos, al menos no con palabras.

¿Qué opinas de los personajes mudos? ¿Te parece más inmersivo que un protagonista personalizado no hable, como en Skyrim o Monster Hunter? ¿O es mejor que el personaje tenga una voz característica con la que diga sus diálogos en voz alta, como en Fallout 4 u otros juegos? Todas las opiniones son válidas, pero solo hay una verdad absoluta entre todo lo que se diga, ¡los protagonistas mudos estarán siempre presentes en la industria de los videojuegos!