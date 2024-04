Marzo en PlayStation Store: estos fueron los 10 juegos más comprados/descargados del mes en Honduras

9. Call of Duty: Black Ops 3

El último Call of Duty que permitió la pantalla dividida para cuatro jugadores se encuentra en este top. Una opción ideal para las tardes de juego con amigos, en las que todos los jugadores pueden disfrutar en la misma consola de manera local, algo que fue tristemente olvidado por no solo Activision , sino todas las compañías de videojuegos.

Este título de luchas estuvo en el top de febrero en la posición 9, y ahora, sube un escalafón. Mortal Kombat 11 , además de su precio reducido en comparación con su secuela, Mortal Kombat 1 , es superior a este último en muchísimos apartados, razón por la que es, aparentemente, preferido entre los hondureños, no solo dentro de la saga, sino en el género de lucha en general.

Toda una sorpresa que el título de FromSoftware se encuentre en este top, y es que el jugador hondureño no es conocido por preferir los desafíos por sobre los juegos más seguros. Sin embargo, aquí está Elden Ring, que con su DLC, Shadow of the Erdtree, en camino, ya se encuentra en las bibliotecas digitales de muchos hondureños.

6. Red Dead Redemption 2