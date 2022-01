Moon Knight en Disney +: repasemos las apariciones del personaje de Marvel en el mundo de los videojuegos

En 2006, Moon Knight fue un personaje jugable del videojuego clásico de consolas Marvel: Ultimate Alliance, que se convirtió en un éxito gracias a la incorporación de distintos personajes de cómics. Aunque estuvo ausente en la segunda entrega, pues su campaña se basó en el evento de Civil War, en el que Moon Knight no participó, el personaje volvió para la tercera entrega, Marvel Ultimate Alliance 3: The Black Order, al cual llegó con el DLC de Curse of the Vampire.