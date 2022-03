Netflix presenta tráiler de Tekken: Bloodline, un anime CGI basado en la mítica saga de videojuegos; estrena este 2022

Recientemente, Netflix hizo oficial la fecha de lanzamiento de su serie live action de Resident Evil, que será el 14 de julio. Y las adaptaciones de videojuegos que la empresa está realizando no pararán ahí, pues ya presentó el tráiler de su nuevo anime CGI, basado en la popular saga de luchas de Bandai Namco, Tekken, y que llevará por nombre Tekken: Bloodline.

No es la primera vez que esta franquicia se adapta al anime, pues en 1998 se lanzó una OVA de dos partes, Tekken: The Motion Picture. Y ahora, Netflix se ha propuesto revivir el interés que la saga pueda generar en el público no jugador, además de también atraer a los fans de Tekken. El reciente anuncio del anime no ha dejado a nadie indiferente, por lo que se respira cierto aire de expectativa a su alrededor.