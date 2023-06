Overwatch 2 celebra desde ya el Mes del Orgullo con una historia corta y cosméticos gratuitos

Como es costumbre, cada Mes del Orgullo anual (o sea, junio), Blizzard hace grandes celebraciones en todos sus títulos para celebrar la diversidad sexual, y cada vez más, saca del clóset a más personajes de su plantilla. Para iniciar con esta celebración, se lanzó una historia corta de Overwatch 2, titulada As You Are, que se puede leer gratis aquí, en inglés.

La historia cuenta con Pharah y Baptiste como protagonistas, dos personajes que nunca habían interactuado antes, pero que en esta historia, tienen una breve pero muy personal charla mientras viajan en un transporte aéreo. Baptiste pregunta a Pharah si tiene una relación con Cassidy, a lo que ella ríe fuertemente para luego aclarar que solo son amigos desde hace muchos años, y que además, ella es lesbiana, siendo algo que jamás se había revelado.