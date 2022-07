PlayStation Plus presenta sus juegos gratuitos para agosto, con uno de los mejores RPGs de 2020

Esta vez Sony no se dejó de los filtradores, y apenas se filtraron los juegos que serían parte de los regalos para los suscriptores de PlayStation Plus Essential , lanzaron la publicación oficial en la que revelan los nombres de dichos juegos, que, como es costumbre, son los mismos que se habían filtrado con anterioridad.

La alineación de juegos gratuitos para agosto, para suscriptores de PlayStation Plus en su nivel Essential y todos los niveles posteriores, está protagonizada por Yakuza: Like a Dragon , RPG estrenado en 2020, de la mano de SEGA , y que es la octava entrega de la saga Yakuza . El título presenta a un nuevo protagonista, Ichiban Kasuga, que trata de enderezar su camino tras estar 18 años en prisión luego de una traición por parte de su jefe yakuza, aunque también tratará de descubrir los motivos detrás de su traición.

Yakuza: Like a Dragon ganó el premio a la excelencia en la división Future durante los Japan Game Awards en el Tokyo Game Show 2019. También estuvo nominado como Mejor RPG en The Game Awards, pero fue vencido por Final Fantasy VII Remake, y fue nominado como Juego del Año en la ceremonia de los Golden Joystick Awards. Yakuza: Like a Dragon estará disponible en sus versiones de PS4 y PS5.

El segundo juego se trata de Tony Hawk’s Pro Skater 1+2, que es un título que incluye versiones remasterizadas de los juegos Tony Hawk Pro Skater (1999) y Tony Hawk Pro Skater 2 (2000), aunque estas nuevas versiones recibieron el elogio de la crítica. Como se puede intuir, se trata de videojuegos de skate, en el que también se puede crear un patinador, así como también una pista, y competir con otro jugador en pantalla dividida. Tony Hawk’s Pro Skater 1+2 se podrá descargar en su versión de PS4 o PS5.