Pokémon Escarlata y Púrpura: el Pokémon singular Pecharunt ya se encuentra en el juego, ¿cómo atraparlo?

3. Debemos interactuar con la figura polvorienta en el estante. Podrás ver el mensaje “Hay un montón de artículos y, entre ellos, una figura cubierta de polvo. Despide un olor dulzón.” Esto iniciará la historia de Mochisteria.

4. Sigue toda la línea de misiones con normalidad, interactuando con personajes, realizando combates y completando la historia de Mochisteria.

5. Al final, te enfrentarás a Pecharunt de nivel 88. El Pokémon siempre tendrá la naturaleza Miedosa, no lleva ningún objeto encima y tiene shiny-block, así que no pierdas tiempo haciendo soft reset, ya que no puede salir shiny. Pecharunt tiene un 100% de ratio de captura, por lo que no importa la Poké Ball que lances, siempre lo capturarás.