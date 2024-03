Primer tráiler de ‘Marvel 1943: Rise of Hydra’, el juego de acción del Capitán América y Pantera Negra

En el mundo del entretenimiento interactivo, los fans de Marvel han estado ansiosos por descubrir más sobre una de las próximas basadas en estos cómics: Marvel 1943: Rise of Hydra. Anunciado en septiembre de 2022, este juego ha permanecido en las sombras hasta ahora, cuando finalmente hemos recibido un emocionante adelanto durante la conferencia de la Game Developers Conference (GDC) de 2024.

Desarrollado por Skydance New Media y dirigido por la renombrada Amy Hennig, cocreadora de la aclamada serie Uncharted, Marvel 1943: Rise of Hydra promete llevar a los jugadores a una época crucial en la historia del universo Marvel: la Segunda Guerra Mundial. Pero este no es solo otro juego de acción más; es una experiencia única que promete sumergir a los jugadores en una narrativa intrigante y emocionante.

El tráiler cinemático revelado durante la GDC 2024 ofrece una visión inicial de lo que podemos esperar de este juego. Aunque no muestra ningún metraje de juego real, nos da una muestra de la calidad visual y la atención al detalle que se ha invertido en el proyecto. Desde los paisajes de la Segunda Guerra Mundial hasta los icónicos personajes de Marvel, todo parece estar cuidadosamente diseñado para brindar una experiencia inmersiva sin precedentes.