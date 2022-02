¿Quién silenció al tío Marcus?: una película interactiva en la que resolvemos un asesinato a través de videollamada

David Banner, productor ejecutivo y cofundador de Wales Interactive , se pronunció sobre el título: “ nos enorgullece iniciar nuestra serie de películas interactivas de 2022 con ¿Quién silenció al tío Marcus? , un peculiar asesinato misterioso, coproducido por Good Gate Media , y desarrollado con nuestra herramienta narrativa interna. Como fans de The Office, no podríamos estar más contentos de contar con el divertidísimo Andy Buckley a bordo, así como con algunos favoritos de los fans de FMV de la talla de Five Dates y The Complex ”.

El título cuenta además con las actuaciones de Abigail Hardingham (Nina Forever, The Missing), Susannah Doyle (Black Mirror, Drop The Dead Donkey, About a Boy), Robbie Kay (Once Upon a Time, Pinocchio), Georgia Small (Five Dates) y Al Weaver (The Complex).

¿Quién silenció al tío Marcus? estará disponible el 18 de marzo para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Seris X|S, PC a través de Steam, y dispositivos móviles iOS y Android.