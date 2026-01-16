Reino Unido: jugadores aman a la “antagonista” de un juego sobre inmigración

Se ve que necesitarás mucho contexto para esto. En 2023, el equipo de Shout Out UK creó, en colaboración con el programa Prevent del Gobierno del Reino Unido, un videojuego del género visual novel titulado Pathways. En su momento, el juego pasó desapercibido, y ha sido ahora, a inicios del 2026, que ha ganado popularidad, aunque no por las razones que suponían sus autores.

En Pathways, el jugador toma el rol de Charlie, un joven estudiante británico que asiste a la universidad a la vez que el ambiente político del país está se encuentra experimentando una crisis debido a las migraciones masivas de extranjeros y refugiados hacia el Reino Unido. El título pretendía concientizar a los jugadores sobre la empatía y el peligro del ultranacionalismo y la radicalización. Pero el tiro ha salido por la culata.

Aquí es cuando entra en escena Amelia, el personaje que toma un rol antagónico en la historia. Amelia es retratada como una persona con tendencias extremistas y antiinmigrantes, que no está de acuerdo con las decisiones de su gobierno con respecto a este tema. El jugador deberá entonces tomar partido en las acciones de su círculo, siendo lo que los desarrolladores y el Gobierno pretendían, que se opusieran a Amelia.