[Reseña] The Ascent, acción futurista en un RPG cyberpunk que se adapta a todos los gustos; un gran debut del estudio

Si estás buscando un juego con una personalidad bien definida, The Ascent es para ti. No solo nos presenta uno de los mundos explorables más vivos de los últimos años, sino que también ofrece una interacción como ningún otro juego que se haya atrevido a usar la estética cyberpunk (te hablo a ti, Cyberpunk 2077 ). Hacer juegos buenos es difícil, crear entornos vivos es todavía más complicado.

Actualmente, vivimos en una época del gaming en la que la mayoría de jugadores saltan de emoción cuando ven un título que sobrepase ligeramente la media estándar de calidad. En un mundo donde las grandes compañías nos han acostumbrado a recibir toneladas y toneladas de juegos clónicos que replican las mismas formulas una y otra vez. Afortunadamente, el estudio sueco Neon Giant nos da una razón para recuperar la fe con The Ascent .

Aunque la historia no se de la suficiente importancia a sí misma para captar la mayor cantidad de atención por parte del jugador, el simple escenario donde ocurren los hechos basta para mantenerlo con el control en las manos, eso sin mencionar la acción desmedida a la que estará constantemente expuesto, y que requiere de una gran habilidad gracias a sus controles que utilizan el modelo twin stick .

Y es que esta es la característica que podemos destacar con más ímpetu de The Ascent , que sí, se trata de un juego de disparos que utiliza una cámara isométrica, pero que se esfuerza mucho en dar un paso más allá y pasa a convertirse en una experiencia cyberpunk bastante disfrutable. Podemos explorar la ciudad a nuestro antojo, cada recoveco de la misma tiene personalidad muy marcada y fácilmente distinguible.

Como mencionamos anteriormente, la historia no es para nada el plato fuerte del juego, sin embargo, más allá del atractivo visual, nos encontramos con que su jugabilidad, aunque no se trate de nada fuera de lo común, es fácilmente una de las características mejor logradas del juego. Sí, claro que estamos ante un juego de acción y disparos, pero la cámara isométrica ayuda a darle personalidad.

Lo único negativo que podríamos mencionar de este aspecto es que las armas, si bien hay cierta variedad entre las que podamos escoger, no son tan personalizables como nos gustaría, por lo que usualmente terminamos utilizando los modelos por defecto, tal y como se nos entregan o las encontramos por ahí en algún rincón del mundo.

En The Ascent serviremos como soldados de fortuna, y podremos completar todo tipo de misiones, encontrando armamento y armadura para mejorar nuestro personaje, así como también mejorar sus habilidades y los implantes cibernéticos. Teniendo tanta personalización de personaje a nuestro alcance, la aventura a la que nos embarcamos se vuelve bastante propia, resultando en una experiencia personal y satisfactoria, una vez llegada a su fin.

El factor RPG del juego se encuentra escondido, entre la personalización del personaje y el equipamiento y poco más, pero donde realmente debemos hacer énfasis, en cuanto a deficiencias del título, es necesario mencionar el molesto tipo de disparo recto. Esto quiere decir que no podremos disparar a un enemigo pequeño desde una zona elevada, aunque por el contrario, sí podremos erguir el cuerpo y disparar con un ángulo más inclinado hacia arriba, si estamos abajo y queremos disparar hacia una zona elevada.

La experiencia de juego puede, en muy pocas ocasiones, verse estropeada por uno que otro bug que nos encontraremos por ahí y por allá, como el personaje atravesando paredes o enemigos quedándose atascados en obstáculos del mapa. Pero nada que no se pueda ver en cualquier otro juego, por lo que los bugs no son realmente algo que de mucho de qué preocuparse en The Ascent.

En conclusión, y siendo completamente justos y ecuánimes con el estudio Neon Giant, que nos ha presentado este, su primer juego, The Ascent cumple con la mayoría de requisitos para convertirse en un gran título del género. No busca ser mejor que nadie, y aún así, lo logra. Los visuales son los que se llevan todos los aplausos, y, aunque su historia queda mucho a deber, siendo arrojada por el propio juego a un plano secundario, lo compensa con una jugabilidad frenética sumamente disfrutable.