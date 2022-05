Roller Champions: Ubisoft confirma que su multijugador gratuito de patinaje se lanzará dentro de un par de días

Roller Champions estrenará de forma completamente gratuita este 25 de mayo, para las plataformas de PlayStation 4 , Xbox One y PC . En estos intensos partidos llenos de velocidad, jugaremos en equipos de 3 vs 3, donde debemos recoger un balón y patinar a través de una pista con forma de óvalo para lograr anotar lanzando el balón dentro de uno de los aros colocados a lo largo de la pista.

Similar al roller derby, este se trata de un deporte de contacto, por lo que los jugadores deberán utilizar toda la malicia que no les es permitida en FIFA o NHL para robar el balón al equipo contrario, para lo que podrán emplear una serie de movimientos que son casi de lucha de libre. Y por si no fuera poco, la propia velocidad a la que nos movemos al patinar también puede ser nuestra enemiga si no sabemos medirnos.

Este título se anunció hace ya dos años, en 2020, pero debido a un tropiezo tras otro en el desarrollo, que fue afectado de manera negativa, claro, por la pandemia, había estado sufriendo un retraso tras otro. Ubisoft había fijado el 2022 como su año de lanzamiento, pero en marzo anunciaron, de nuevo, que el juego sería retrasado, aunque afortunadamente, esta vez se trató de solo dos meses.