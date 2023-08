Sea of Stars ya se encuentra disponible en todas las plataformas, y es un completo éxito con la crítica

Ahora, Sabotage Studios regresa con Sea of Stars , un título cuya historia se centra dentro del mismo universo que el juego anterior, actuando como precuela. Este nuevo juego sigua la historia de dos Hijos del Solsticio, que poseen el poder del sol y la luna, conocida como Magia Eclipse. Ambos personajes principales deberán defender su hogar de las horribles creaciones de un malvado alquimista.

En 2018, Sabotage Studios presentó The Messenger , un título de pixel art cuya historia sigue a un ninja de un pueblo que predice la llegada de un Héroe del Oeste que los salvará del Rey Demonio. Pero el Héroe del Oeste tiene planes para el ninja, al que asigna el título del Mensajero, dándole la tarea de entregar un pergamino en una montaña. El título fue elogiado por crítica y público por igual.

Aunque comparte un estilo de arte de pixeles como el juego anterior, Sea of Stars no se trata de un juego de acción en scroll lateral, sino un RPG por turnos. El juego permite la exploración y el combate en este vasto mundo de fantasía que ofrece. El grupo protagonista puede correr por valles, subir acantilados o incluso perderse en el bosque en búsqueda de tesoros.

Sea of Stars ya se encuentra disponible en las plataformas de PC, Xbox One, Xbox Series X|S y Nintendo Switch. Los usuarios que estén suscritos al servicio de suscripción de PlayStation Plus, en sus niveles Extra y superiores, ya pueden disfrutar del juego sin costo alguno en PlayStation 4 y PlayStation 5.

El título está siendo un éxito arrollador con la crítica especializada, según el sitio web agregador de reseñas Metacritic, el juego cuenta con una nota promediada de 91 en su versión de Nintendo Switch, 90 en su versión Xbox Series X|S y PlayStation 5, y 88 en su versión de PC.