The First Descendant recibió su tercera temporada: colaboración con NieR: Automata y más

Adicionalmente, llegó la esperada colaboración con <b>NieR: Automata</b>, que incluye cuatro conjuntos de aspectos universales para los personajes. La armadura de 2B sin falda y sin visor y la armadura con falda y visor son dos lotes separados, cada uno con un precio de 1,050 Calibres, que se traducen a $20 cada uno. Y así también un conjunto de armadura de A2 normal, y otro de armadura destruida. También se añadieron las espadas como accesorio estético para la espalda, también en la tienda.Se activaron varios eventos in-game en los que se pueden obtener misiones con el inicio de sesión diario y a través de desafíos. Las recompensas van desde objetos útiles hasta accesorios de <b>NieR: Automata</b>, dependiendo del evento. Todos los jugadores participan automáticamente, aunque estos eventos tienen también una fecha de vencimiento, por lo que vale la pena revisarlo lo más pronto posible.