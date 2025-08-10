The First Descendant recibió su tercera temporada: colaboración con NieR: Automata y más

The First Descendant ha ido arrastrando muchos problemas prácticamente desde su lanzamiento, aunque los jugadores han celebrado cada actualización de contenido, a pesar de las quejas. La Temporada 3: Revelación debería haber llegado hace casi dos meses atrás, pero fue retrasada y, en su lugar, no se recibió ningún tipo de contenido, resultando en el enfado generalizado del público. Pero finalmente esta nueva temporada está aquí e incluye varias novedades, como un nuevo y extenso mapa, con muchas mecánicas adicionales: las Llanuras de Axiones, y la bicicleta voladora para viajar a través de ellas. Además, se añadió una batalla campal de ocho jugadores conta un jefe mucho más grande de los normales, el Coloso de la grieta dimensional. Y por supuesto, un nuevo personaje jugable, Nell, junto con nuevos —aunque pocos— capítulos de la historia.

Adicionalmente, llegó la esperada colaboración con NieR: Automata, que incluye cuatro conjuntos de aspectos universales para los personajes. La armadura de 2B sin falda y sin visor y la armadura con falda y visor son dos lotes separados, cada uno con un precio de 1,050 Calibres, que se traducen a $20 cada uno. Y así también un conjunto de armadura de A2 normal, y otro de armadura destruida. También se añadieron las espadas como accesorio estético para la espalda, también en la tienda. Se activaron varios eventos in-game en los que se pueden obtener misiones con el inicio de sesión diario y a través de desafíos. Las recompensas van desde objetos útiles hasta accesorios de NieR: Automata, dependiendo del evento. Todos los jugadores participan automáticamente, aunque estos eventos tienen también una fecha de vencimiento, por lo que vale la pena revisarlo lo más pronto posible.