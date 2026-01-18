Diez Gaming

‘The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon’ triunfa en su lanzamiento mundial

El título se había lanzado en septiembre del año pasado, para consolas del ecosistema PlayStation, pero exclusivamente en Japón.

    The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon está disponible para las plataformas de PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC.
Beyond the Horizon. El título debutó originalmente en septiembre del año pasado en Japón, disponible exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, reforzando la presencia de la franquicia en el mercado local antes de su esperada expansión internacional.

Desarrollado por Nihon Falcom, el juego funciona como una secuela directa de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II, continuando una narrativa compleja y profundamente conectada con los eventos previos de la saga. Esta nueva entrega busca atraer tanto a los seguidores veteranos como a nuevos jugadores interesados en una historia rica y bien estructurada.

El lanzamiento global se concretó el pasado 15 de enero, marcando un hito importante para la franquicia al ampliar significativamente su alcance. Además de PlayStation 4 y PlayStation 5, el juego llegó también a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, permitiendo que un público más amplio pueda adentrarse en este universo narrativo.

En términos jugables, Trails Beyond the Horizon mantiene la esencia clásica de la saga al ofrecer un sistema de combate híbrido que combina enfrentamientos por turnos con acción en tiempo real. La aventura se desarrolla en la República de Calvard, donde los jugadores controlan a tres protagonistas distintos, exploran extensos escenarios, desbloquean habilidades, forjan alianzas estratégicas y desentrañan secretos clave de la región de Zemuria.

La recepción crítica ha sido mayoritariamente positiva. En Metacritic, el título ostenta una sólida puntuación de 86 en sus versiones de PS5 y PC, reflejando el buen trabajo en narrativa, jugabilidad y presentación. No obstante, la versión para Nintendo Switch 2 presenta un descenso en la valoración, alcanzando un 77, principalmente por diferencias técnicas y de rendimiento.

Actualmente, The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon se encuentra disponible en PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, consolidándose como una de las propuestas más completas del género RPG en lo que va del año y reafirmando el compromiso de la saga con entregas frecuentes y de alta calidad.

