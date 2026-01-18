‘The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon’ triunfa en su lanzamiento mundial

Beyond the Horizon. El título debutó originalmente en septiembre del año pasado en Japón, disponible exclusivamente para PlayStation 4 y PlayStation 5, reforzando la presencia de la franquicia en el mercado local antes de su esperada expansión internacional.

Desarrollado por Nihon Falcom, el juego funciona como una secuela directa de The Legend of Heroes: Trails Through Daybreak II, continuando una narrativa compleja y profundamente conectada con los eventos previos de la saga. Esta nueva entrega busca atraer tanto a los seguidores veteranos como a nuevos jugadores interesados en una historia rica y bien estructurada.

El lanzamiento global se concretó el pasado 15 de enero, marcando un hito importante para la franquicia al ampliar significativamente su alcance. Además de PlayStation 4 y PlayStation 5, el juego llegó también a Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y PC, permitiendo que un público más amplio pueda adentrarse en este universo narrativo.