‘The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon’ triunfa en su lanzamiento mundial

En términos jugables, <b>Trails Beyond the Horizon</b> mantiene la esencia clásica de la saga al ofrecer un sistema de combate híbrido que combina enfrentamientos por turnos con acción en tiempo real. La aventura se desarrolla en la República de Calvard, donde los jugadores controlan a tres protagonistas distintos, exploran extensos escenarios, desbloquean habilidades, forjan alianzas estratégicas y desentrañan secretos clave de la región de Zemuria.La recepción crítica ha sido mayoritariamente positiva. En <i>Metacritic</i>, el título ostenta una sólida puntuación de 86 en sus versiones de <b>PS5</b> y <b>PC</b>, reflejando el buen trabajo en narrativa, jugabilidad y presentación. No obstante, la versión para <b>Nintendo Switch 2</b> presenta un descenso en la valoración, alcanzando un 77, principalmente por diferencias técnicas y de rendimiento.Actualmente, <b>The Legend of Heroes: Trails Beyond the Horizon</b> se encuentra disponible en <b>PlayStation 4</b>, <b>PlayStation 5</b>, <b>Nintendo Switch</b>, <b>Nintendo Switch 2</b> y <b>PC</b>, consolidándose como una de las propuestas más completas del género RPG en lo que va del año y reafirmando el compromiso de la saga con entregas frecuentes y de alta calidad.